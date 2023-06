Ilary Blasi e Mediaset, "strano atteggiamento": cos'è successo dietro le quinte

23 giugno 2023 a

Non c'è pace per Ilary Blasi. Appena conclusa una fiacca edizione dell'Isola dei famosi, a Mediaset si rincorrono voci di un possibile addio (o siluramento?) della conduttrice, che non è apparsa certamente entusiasta di quanto andato in onda. E Alessandro Cecchi Paone, uno che i corridoi di Cologno Monzese li conosce come le sue tasche, aggiunge il carico dando qualche indizio succulento sul futuro della ex Lady Totti.

"Spero che Mediaset non rinnovi la fiducia di Ilary Blasi, che considero inadeguata per il ruolo di conduttrice…", scrive una lettrice del settimanale Nuovo a Cecchi Paone, che cura la rubrica della posta del magazine. "Sembra ci faccia un favore quando presenta…", si legge ancora nella durissima missiva, uno sfogo senza censure. Al suo posto, conclude la signora, ci vorrebbe Simona Ventura, "unica vera star di questo reality…".

"Troppe le critiche, alcune ingenerose, che ha ricevuto", inizia la risposta di Cecchi Paone, che sembra difendere Ilary. Poi però arriva la scudisciata: "Altre, in effetti, sono state provocate da lei stessa e dal suo strano atteggiamento di sopportazione per il programma…". Una conferma, dunque, dello scarso feeling maturato in questa stagione sia con gli autori, sia con il cast e con il resto dei suoi collaboratori, i commentatori in studio Enrico Papi e Vladimir Luxuria su tutti. Quindi la domanda delle domande, sibillina: "Vorrebbe un’Isola diversa da quella andata in onda finora? Punta a format diversi dal reality?". Un velato suggerimento ai piani altissimi del Biscione.