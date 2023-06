Ilary Blasi? Che beffa: dopo l'Isola... le voci sul trionfo di Enrico Papi

26 giugno 2023 a

Da pochi giorni è calato il sipario su L'Isola dei famosi, il reality in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi, che tra gli altri al suo fianco poteva contare su Enrico Papi. Un'edizione, quest'ultima dell'Isola, che ha deluso in termini di share e anche di contenuti. Tanto che il format potrebbe anche non essere rinnovato mentre appare ormai sostanzialmente certo che, in ogni caso, non sarà più condotto da Ilary Blasi, che potrebbe subire una sorta di piccolo ridimensionamento a Mediaset.

Staremo a vedere. Ma nel frattempo circolano alcune indiscrezioni proprio su Enrico Papi, che come detto ha affiancato la Blasi all'Isola. E tra i due, pare, ci sarebbe stato più di un dissapore. Dunque eccoci alle indiscrezioni, rilanciate da Davide Maggio, secondo cui Enrico Papi sarebbe già al lavoro sul suo nuovo progetto. Quale? Presto detto: un ritorno al passato con La pupa e il secchione.

Secondo davidemaggio.it, Papi aveva già in passato espresso la sua "volontà" a Mediaset, ossia riprendersi La pupa e il secchione "in cambio" del ruolo da opinionista che ha ricoperto proprio all'Isola dei famosi. E ora Enrico Papi sarebbe davvero sul punto di passare all'incasso: il progetto dovrebbe diventare realtà.

Sul sito specializzato in televisione e dintorni si legge infatti quanto segue: "Salvo improbabili ripensamenti last minute, nei palinsesti 2023-2024 di Mediaset campeggia La Pupa e il Secchione con Enrico Papi alla guida". Insomma, al timone dello storico format potrebbe ritornare proprio il fondatore dello stesso programma: era il lontano 2006 ed Enrico Papi lo condusse insieme a Federica Panicucci ottenendo uno share ben superiore a quella che era la media della rete di allora. Successivamente, La pupa e il secchione fu condotto anche da Barbara D'Urso, che però, come è noto, oggi come oggi starebbe attraversando un momento particolare al Biscione. Sotto a chi tocca, dunque. E tocca ad Enrico Papi.