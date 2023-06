Ilary Blasi, "uno strano atteggiamento": bomba-vip sulla conduttrice, cosa non torna

23 giugno 2023 a

a

a

Ilary Blasi nel mirino di Alessandro Cecchi Paone che sul settimanale Nuovo risponde a una lettera di una telespettatrice che ha criticato aspramente proprio la conduttrice dell'Isola dei Famosi: "Spero che Mediaset non rinnovi la fiducia di Ilary Blasi, che considero inadeguata per il ruolo di conduttrice…", scrive la lettrice. E ancora: "Sembra ci faccia un favore quando presenta…". Parole pesantissime sulla Blasi che hanno colpito e non poco proprio Cecchi Paone che nella sua rubrica ha tentato di parare i colpi della lettrice scatenata contro Ilary Blasi: "Troppe le critiche, alcune ingenerose, che ha ricevuto…Altre, in effetti, sono state provocate da lei stessa e dal suo strano atteggiamento di sopportazione per il programma…".

Di certo a questo punto tra Cecchi Paone e la Blasi forse qualche tensione c'è. I due non sono andati d'accordo durante l'esperienza di Cecchi Paone sull'Isola. Le continue frecciatine sono state notate dai telespettatori che prontamente le hanno segnalate sui social.

"Mi spiace, ma non capisce": Cecchi Paone, che rasoiata contro Ilary Blasi

E ora a quanto pare è arrivato il momento di mettere da parte le incomprensioni. Raccoglierà il gesto di pace Ilary Blasi? Bisognerà attendere qualche settimana per capire cosa accadrà tra Cecchi Paone e la conduttrice dell'Isola dei Famosi.