Ilary Blasi, che imbarazzo: "Schifo a pelle", lontano dalle telecamere...

24 giugno 2023 a

Andrea Lo Cicero in un lunghissimo intervento sul suo proflilo Instagram rivela i dietro le quinte dell'ultima edizione de L'Isola dei famosi, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. L'ex rugbista, che è arrivato terzo dopo Marco Mazzoli e Luca Vetrone, in particolare, parla degli screzi con Nathaly Caldonazzo ed Helena Prestes con le quali si è scontrato spesso in modo molto acceso. "Ci sono delle persone che in questo programma vengono inserite perché hanno dei caratteri diversi. Inevitabilmente si possono trovare in una situazione di scontro. Ma lo scontro nasce nel momento in cui tu non vuoi conoscere un’altra persona. In quel contesto Nathaly, già prima di entrare nel programma, aveva dichiarato ad altri concorrenti che io le facevo schifo a pelle", racconta.

E ancora, attacca Lo Cicero: "Lei ha sempre remato contro di me, e non c’è problema perché quello è un gioco. Ma nel momento in cui tu non te la prendi con me personalmente e tiri in ballo i miei figli, questo non va bene. Io non sono una persona cattiva. Io non sono una persona misogina, maschilista, pericoloso, che guarda con un’aria da orco malefico. Assolutamente. Chi mi conosce sa benissimo che io sono una persona molto serena, molto tranquilla, molto disponibile nei confronti di tutti".

Lo Cicero parla poi di ciò che del programma non si vede: "Prima problematica, il bagno. Come si fa ad andare al bagno? Allora visto che si mangia poco, si va pochissimo al bagno. E anche lo stimolo di andare al bagno è veramente molto lontano. Quindi quando hai la fortuna di andare al bagno, è un successo. Io la prima volta sono andato al bagno dopo venti giorni come molti altri concorrenti. Dopodiché mi sono abituato e sono andato avanti senza nessun problema. Altri invece hanno avuto qualche problema e purtroppo quando non si riesce ad andare al bagno è veramente difficile. E vi posso garantire che l’isola è molto difficile per questo aspetto", conclude l'ex rugbista.