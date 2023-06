Michelle Hunziker, crollo emotivo: "Il cielo piange, perché sono triste"

28 giugno 2023 a

Michelle Hunziker è stata assalita dalla classica malinconia da fine vacanze. Dopo aver soggiornato in Costiera Amalfitana, la showgirl si è concessa dieci giorni in Romagna, un luogo al quale è particolarmente legata, dato che da anni ci trascorre l’estate. Nelle ultime storie pubblicate su Instagram traspare tutta la malinconia della Hunziker legata al momento di rientrare a casa.

Nella prima story ha inquadrato le valigie pronte sopra il letto e i suoi due cagnolini: “Si parte oggi ed è tutto pronto. Siamo tristi perché noi qui a Cesenatico siamo stati veramente bene. Finita la nostra vacanza in Romagna”. Nella seconda storia è stata ancora più malinconica: “Oggi il cielo piange e anche io sono triste perché sto partendo. Ho trascorso di nuovo dieci giorni stupendi qua in Romagna, tutte le persone che ho incontrato sono state meravigliose e gioiose come sempre. Qui in Riviera si sta da Dio e si sta benissimo quando le persone sono sorridenti e ti fanno sentire come a casa. Nell'aria c'è davvero tristezza e malinconia, vi ringrazio tutti con il cuore!”.

L’estate della Hunziker molto probabilmente non è finita qui, anzi è solo all’inizio. In queste settimane Michelle ha tenuto aggiornati i suoi fan con parecchie storie e foto, ma anche contenuti divertenti collegati alle vacanze che trascorre. I fan non vedono l’ora di scoprire la sua prossima tappa estiva.