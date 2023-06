Michelle Hunziker trasparente: il Lato B sconvolge gli italiani

25 giugno 2023 a

Inizio di estate caldissimo per Michelle Hunziker. Lasciati in stand-by gli impegni lavorativi a Mediaset, dopo le fatiche di Michelle Impossibile e Striscia la notizia, la showgirl svizzera si sta godendo delle assolate vacanze in giro per l'Italia, tra Capri, la costiera amalfitana e la Romagna. Tutto, ovviamente, a misura social, con le sue foto in bikini che stanno deliziando follower e semplici curiosi che visitano la sua pagina Instagram.

A 45 anni, Michelle è splendida e con un fisico da ragazzina. Un prodigio della natura condito da molta auto-ironia (un semplice esempio: il video in cui, da perfetta casalinga, passa un pomeriggio a Capri a pulire la barca) e un pizzico di malizia.



Per esempio, quella messa in mostra in una delle ultime story. La Hunziker, fasciata in un fascinoso vestito da gran sera rosso bordeaux, trionfo di trasparenze strategiche, volta le spalle all'obiettivo dello smartphone e con fare ammiccante invita chi guarda all'"Ape", l'aperitivo. Ad attirare lo sguardo, però, è soprattutto il panorama.

No, non il suggestivo arco di fronde e foglie che circonda il vialetto, ma il clamoroso Lato B che traspare dall'abitino. Un dettaglio che ai più attenti ricorderà l'indelebile manifesto cult degli Anni Novanta, quando Michelle ancora "sotto anonimato", giovanissima e sconosciuta, conquistò l'Italia (e il cuore di Eros Ramazzotti).