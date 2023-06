Michelle Hunziker, in bikini al mare: scatti mozzafiato, fan senza parole

25 giugno 2023 a

Tempo di vacanze anche per Michelle Hunziker, che in questi giorni - come si nota dal suo profilo Instagram - si gode il meritato riposo dopo un anno fitto di eventi lavorativi. La showgirl svizzera, però, anche in vacanza mantiene la sua routine di attività fisica e allenamenti intensi. Michelle, diventata nonna per la prima volta pochi mesi fa, si trova in Romagna e su i social ha pubblicato degli scatti in bikini che hanno tolto il fiato a tutti.

Ad accompagnare le foto un lungo post in cui la conduttrice parla del rapporto speciale con la riviera romagnola: "Quando vengo in Riviera mi si sbloccano un sacco di ricordi legati ai bellissimi momenti collezionati insieme alla mia famiglia - ha scritto -. Gatteo a Mare per me fine anno 89 e primi anni 90, era come andare alle Maldive! Mio papà che gonfiava tronfio il gommone con i piedi (ci metteva una vita) mio fratello (gran figaccione) che spaccava i cuori di tutte le ragazze di Gatteo… Gelati al fior di latte, piadine, piano bar, sala giochi e molti amici estivi che ti lasciavano un segno nel cuore!".

Le sue parole di elogio sono ancora più importanti quest'anno, dopo le alluvioni che hanno colpito duramente alcune parti del territorio. Gli stabilimenti balneari però sono ripartiti a pieno ritmo: "I romagnoli sono speciali e sanno come farti sentire a casa – ha continuato la Hunziker –. Hanno l’ospitalità nel dna e sono dei grandi lavoratori! Io vado dove c’è della bella gente, gioiosa con la voglia di vita nelle vene! Venite in riviera, si sta da dio!".