Bianca Balti, nudo integrale allo specchio: la foto esagerata

Foto da urlo firmate Bianca Balti. Già, la super-modella incanta su Instagram con scatti davvero sexy e molto provocanti. La Balti, 39 anni, ha sempre mostrato con orgoglio il suo meraviglioso corpo. E così ha fatto anche al ritorno in Italia dopo un breve viaggio a New York.

Scatti ad altissimo tasso erotico, scatti realizzati quando ancora era nella Grande Mela, come svela la geolocalizzazione sul social. Ecco quindi il selfie di Bianca Balti allo specchio in una camera d'hotel. Ed è completamente senza veli. O meglio, si copre soltanto le parti intime.

Nelle foto ecco infatti una borsa a coprire l'inguine, un capo di Bottega Veneta in pelle color argento. Dunque, a completare l'outfit, un paio di sandali con punta marcatissima e tacco a scomparsa. Insomma, con i tacchi e con una "strategica copertura" laddove non si può vedere. Come sempre le fotografie hanno diviso i seguaci sui social: chi si spendeva in adorazione e complimenti, chi al contrario rimproverava alla Balti l'eccessiva disinvoltura. Sono i social, bellezza...