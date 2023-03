Bianca Balti, scandalo a Belve: "Ho toccato donne, tra vag***a e p***e..."

07 marzo 2023 a

Una scandalosa, intensissima Bianca Balti sconvolge Francesca Fagnani e i telespettatori di Belve, su Rai 2. La giornalista, vista anche sul palco del Festival di Sanremo, è nota per le sue interviste senza censure né tabù, ma la super-top model italiana questa volta (forse) ha spiazzato anche lei per i temi forti che ha affrontato nel faccia a faccia. Quasi una seduta psicanalitica, ora drammatica ora divertita e divertente.

Si parte con l'orgoglio per una carriera sulle passerelle e le copertine più prestigiose del mondo: "Sono ancora sul podio delle prime tre in Italia", rivendica la 38enne di Lodi, da tempo trapiantata negli Stati Uniti. "Subito dopo le prime sfilate, 18 anni fa, mi hanno offerto un contratto di un milione di euro, ma ho detto di no perché ho capito che potevo ottenere di meglio", I conti in tasca (sua) li fa senza remore: "Lo spot di Dolce & Gabbana sul gozzetto" è quello che l'ha soddisfatta di più, "sia dal punto di vista professionale che economico".

Il lavoro le ha regalato anche un grande dolore: la distanza dalla figlia Matilde, che ha deciso di restare a vivere con il padre. "Al tempo mi stavo trasferendo a Los Angeles. Era l’ennesimo trasloco e quindi lei ha deciso di andare a vivere con il padre. Solo di recente mi ha confessato che lo aveva fatto perché voleva un po’ di stabilità. Ne ho sofferto tantissimo. Però poi ti abitui anche alle cose più brutte e grazie al cielo c’è la tecnologia".

Quindi si va sul lato più intimo. Lo stupro subito a un rave party a 18 anni l'ha segnata indelebilmente, ma è riuscita a superare quel dramma. C'è ancora spazio per il divertimento nel sesso. "Ho baciato donne - confessa la Balti -, toccato donne, ma non mi piace la vagina. Io prego sempre il mio Dio di alleviarmi da questa attrazione per il pene, perché è una piaga, farei a meno degli uomini se non fosse per quella cosa...".