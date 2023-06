Loredana Lecciso, bordata contro Romina Power: "Grande amarezza"

29 giugno 2023 a

"Ho provato una grande amarezza nel constatare che nemmeno un evento così significativo sia riuscito a portare un minimo di tregua alle ostilità…": Loredana Lecciso lo ha confessato al settimanale Nuovo, quando le è stato chiesto come abbia preso la voce secondo cui l'ex moglie di Al Bano, Romina Power, avrebbe preteso la sua esclusione all’evento organizzato per festeggiare l’ottantesimo compleanno del cantante.

La Lecciso, poi, ha spiegato che anche Al Bano è alla ricerca di serenità: "Non ha mai nascosto il suo desiderio di pace e di armonia". Successivamente ha confessato che, se in un primo momento aveva accettato l’invito di Al Bano, poi si sarebbe fatta da parte per amore dei suoi figli: “Loro non meritavano di essere turbati dalle polemiche, ho deciso di fare un passo indietro".

In ogni caso, la Lecciso ha detto di andare comunque avanti per la sua strada: "Vado avanti con le mie certezze di donna e di madre e, festeggiando Jasmine, lascio perdere conflitti inutili e meschini". Sua figlia, infatti, ha festeggiato 22 anni lo scorso 14 giugno. Proprio su di lei poi ha aggiunto: “Un mix di dolcezza e di forza, una dote che le sarà di aiuto nelle inevitabili difficoltà".