Chanel Totti, "guarda papà": la foto che scatena gli insulti

01 luglio 2023 a

Non c'è "pace" per Chanel Totti. Da qualche mese, soprattutto dalla separazione dei genitori Ilary Blasi e Francesco Totti, la rampolla è sotto gli occhi di tutti, chiacchieratissima e "spiatissima". C'è da dire che lei, a soli 16 anni, non fa molto per passare inosservata, attivissima com'è sui social e nella vita mondana della Capitale.

La ragazza è volata a Los Angeles per una vacanza di famiglia "allargata" insieme al papà, ex capitano e leggenda della Roma, e alla sua nuova compagna Noemi Bocchi. Appena messo piede in California, Chanel ha pubblicato su Instagram una foto con la scritta Hollywood sullo sfondo, mentre cammina da vera diva sulla Hollywood Walk of fame, forse la strada più famosa, glamour e fotografata del mondo (e non solo il mondo del cinema).

La testimonianza, come spesso accade in questi casi, attira un gran numero di commenti duri, perfidamente ironici e spesso gratuiti. "Siamo tutti capaci a viaggiare così con i soldi di mamma e papà", accusano molti follower. Altri mostrano genuini segni di "rosicata": "Certo che questa si fa sti viaggi già a 16 anni... io sono andata a New York per festeggiare i miei 30". E qualcuno tira in ballo Totti Senior: "Ciao papà guarda come spendo". Chanel, come da lezione di mamma Ilary, legge (forse) e ignora.