Ludovica Valli, "brutta sorpresa": la foto in ospedale preoccupa i fan

05 luglio 2023 a

Brutto imprevisto per Ludovica Valli. Dopo essere stata assente sui social, l'influencer ed ex tronista di Uomini e donne, a corredo di una foto dall'ospedale, ha scritto: "Mi sono svegliata con una brutta sorpresa, ecco perché stamattina non vi ho dato il buongiorno. I bimbi tutto bene, io così così. Vi racconterò appena saprò anche io cosa sta succedendo". La Valli, insomma, non ha nascosto il suo malessere ma ha chiarito di non sapere sa cosa sta succedendo.

In un'altra storia, poi, la Valli si è mostrata con un cerotto sul mento e ha spiegato: "Per non farci mancare nulla sono svenuta e mi si è aperto il mento (un taglio da punti ovviamente)". Dopo questi chiarimenti nessun aggiornamento. Le sue condizioni, comunque, non sembrano gravi. Per avere novità sul suo stato di salute non resta che aspettare. A far preoccupare i numerosi fan dell'influencer è stata proprio la sua assenza sui social. Un fatto insolito, visto che Ludovica è molto attiva sulle sue piattaforme, dove le piace condividere foto e video di momenti di vita quotidiana insiema alla sua famiglia.