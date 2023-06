Ludovica Valli, "le protesi al c***o": l'esplosivo video in bagno

20 giugno 2023 a

"Le protesi al sedere sono evidenti": un utente lo ha scritto a Ludovica Valli, influencer ed ex tronista di Uomini e donne. Tutto sarebbe nato da un video pubblicato dalla Valli, in cui la si vede mentre fa addormentare il suo secondogenito a ritmo di musica e ballando. Nel filmato in questione l'influencer si mostra in costume. Di qui le critiche al suo fisico da parte di alcuni hater.

Rispondendo all'accusa dell'utente, allora, Ludovica ha detto: "Ho deciso di rispondere a questa domanda perché mi fa troppo ridere, almeno così stasera dormiamo tutti serenamente, vero? Mi piacerebbe avere le protesi così farei molta meno palestra e mangerei ogni giorno schifezze, perché io adoro le schifezze". Poi ha aggiunto: "Amo i dolci ma per la mia salute non vanno bene tutti i giorni e quindi mi limito a mangiarli una, tre volte a settimana anche se capita. Carboidrati assolutamente tutti i giorni".

Infine la prova dell'assenza di protesi: "Ora vi mostro le mie protesi nel sedere ma anche il mio abbonamento in palestra. Ho una chiappa rilassata e ho la cellulite. Quindi qui non c'è nessuna protesi, se c'è qualche chirurgo che mi ascolta può confermarlo. Se avessi una protesi sarebbe sempre su, invece cade per terra. È tutto normale però: mi sono sempre allenata e mangio bene, quindi se volete anche voi un sedere così nella norma, mi raccomando fate allenamento in palestra, mangiate bene e mangiate carboidrati".