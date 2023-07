Bruganelli e Bonolis di nuovo insieme? Dove li hanno pizzicati

06 luglio 2023 a

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli di nuovo insieme. Nonostante il divorzio i due continuano a frequentarsi nel bene dei loro figli. Non a caso l'ex coppia si trova in vacanza a Formentera. Con loro il figlio Davide, il giornalista Gabriele Parpiglia e Roberto Cenci, autore e regista televisivo.

Il gruppo ha immortalato su Instagram la loro cena in un noto ristorante dell'isola spagnola dove poi si sono messi a ballare. Bonolis e la Bruganelli, stando alle foto, non erano seduti vicini, ma Sonia con un video ha mostrato chiaramente che Paolo era lì con lei. D'altronde lo avevano detto che per loro le cose non sarebbero cambiate. "Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti", aveva precisato lei. E il conduttore di Ciao Darwin aveva aggiunto: "Magari poi arrivano...a quel punto non saranno più amanti. Per i nostri figli siamo mamma e papà da sempre, non cambia niente. Manca solo il rapporto fisico".

La decisione sarebbe arrivata da lei: "Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere".