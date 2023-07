Belen Rodriguez, addio De Martino: questa foto non lascia più dubbi

11 luglio 2023 a

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo ex? Alle voci su una nuova crisi nella coppia, si aggiungono foto e video. Prima il conduttore Rai apparso alla presentazione dei palinsesti senza fede al dito, poi la showgirl argentina sui social con un anello differente al posto di quello nuziale. Che tra i due ci fosse maretta era già stato confermato da diversi settimanali.

Addirittura non era passata inosservata la vicinanza tra De Martino e Alessia Marcuzzi. I due sono stati pizzicati uno accanto all'altro durante la programmazione di Viale Mazzini. Fin qui nulla di strano se non fosse che la coppia di conduttori era finita al centro del gossip, quando Dagospia parlò di una relazione extraconiugale tra i due. Flirt, sempre se vero, che portò Belen e Stefano a lasciarsi per l'ennesima volta. Salvo poi riprendersi dopo diverso tempo.

E ad oggi le stories della modella sembrano confermare la brutta notizia. Oltre alla fede, Belen ha cancellato un selfie recente scattato con il marito. Al momento i diretti interessati non hanno ancora confermato o smentito le indiscrezioni che li vedono definitivamente separati. C’è però chi giurerebbe che dietro l’addio ci sia la gelosia della Rodriguez.