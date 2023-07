Alessia Marcuzzi, il più impensabile degli amori? Con chi la paparazzano

14 luglio 2023 a

Ritorno di fiamma per Alessia Marcuzzi? La conduttrice è stata beccata insieme all'ex compagno Paolo Calabresi Marconi a Formentera. La coppia è in vacanza con alcuni amici e Tommaso, il primogenito della Marcuzzi. Negli scatti realizzati e diffusi da Gente, Alessia e Paolo fanno un bel bagno insieme, poi la cena al tramonto con tanto di gesti premurosi da parte dell'imprenditore nei confronti della sua ex moglie, con cui è stato legato dal 2014 al 2022.

Che i due siano tornati insieme non è dato sapersi. Intanto proprio in questi giorni sono tornate le voci sulla presunta storia extraconiugale tra la Marcuzzi e Stefano De Martino. Un retroscena diffuso da Dagospia nel 2020, quando con Marconi era in atto una prima crisi. I due, all'epoca, smentirono prontamente. Poi, in questi giorni, una foto ha riacceso il gossip.

Il marito di Belen Rodriguez e la conduttrice erano seduti l'uno accanto all'altra durante la presentazione dei palinsesti di Viale Mazzini. Eppure le foto della Marcuzzi in vacanza con l'ex e quelle di De Martino in compagnia di Belen farebbero pensare che tra i due non ci sia proprio nulla. Come loro, nonostante le frecciate della Rodriguez, avevano più volte detto.