Alessia Marcuzzi, le voci su De Martino? Il duro sfogo sui social

Nei giorni scorsi si sono fatte sempre più insistenti le voci su una crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. E secondo qualcuno, ci sarebbe lo zampino di Alessia Marcuzzi. Tant'è che in molti avrebbero infastidito la conduttrice sui suoi canali social proprio per questo. E forse proprio questo incessante chiacchiericcio avrebbe fatto esplodere la Marcuzzi, che sui social se la sarebbe presa soprattutto con chi ha cominciato a insinuare un po' troppo su lei e Stefano.

Le voci di una rottura tra l'ex ballerino e la showgirl argentina sono state alimentate dal fatto che De Martino ha partecipato alla presentazione dei palinsesti Rai senza la fede al dito. E poi dal fatto che si sarebbe seduto accanto alla Marcuzzi durante l'evento. I rumors, però, non sarebbero piaciuti affatto alla conduttrice di Boomerissima, che così avrebbe risposto piccata a un commento comparso sul suo profilo Instagram.

Gli utenti si sono scatenati sotto alla foto in cui la Marcuzzi indossa un abito da sera con la schiena scoperta. Sono comparsi commenti del tipo "Hai capito De Martino" e "Peccato che hai fatto lasciare nuovamente Belen e Stefano". All'utente che ha scritto "Tranquilli che ci pensa De Martino", la Marcuzzi avrebbe risposto: "E certo, una persona si siede nel proprio posto assegnato dalla Rai in una serata tv, e per voi diventa una storia. Basta con questi film".