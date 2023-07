Alessia Marcuzzi prima sbrocca e poi cancella tutto: c'entra De Martino...

13 luglio 2023 a

Le voci sulla rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, con tanto di "zampino" di Alessia Marcuzzi, avrebbero fatto infuriare la conduttrice di Boomerissima. Che sui social si sarebbe sfogata con un commento, cancellato dopo pochi secondi. Ad alimentare il gossip sarebbero stati sia l’assenza della fede al dito di De Martino e il fatto che l'ex ballerino si sia seduto accanto alla Marcuzzi durante la presentazione dei palinsesti Rai.

Alessia Marcuzzi, le voci su De Martino? Il duro sfogo sui social: finisce malissimo

Il chiacchiericcio che ne è scaturito ha portato diversi utenti a tormentare la Marcuzzi sotto ai suoi post su Instagram. E proprio questo avrebbe fatto sbottare la showgirl. Ieri, per esempio, sotto a una foto in cui la conduttrice indossa un abito da sera con la schiena scoperta, qualcuno ha scritto: “Hai capito De Martino”, qualcun altro: “Peccato che hai fatto lasciare nuovamente Belen e Stefano”, e ancora; “Tranquilli che ci pensa De Martino”.

Belen Rodriguez, addio De Martino: questa foto non lascia più dubbi | Guarda

A quel punto la conduttrice avrebbe deciso di replicare scrivendo: “E certo, una persona si siede nel proprio posto assegnato dalla Rai in una serata tv, e per voi diventa una storia. Basta con questi film“. Salvo poi cancellare tutto poco dopo. Come mai? Per il momento resta un enigma. Ma non è escluso che nei prossimi giorni la diretta interessata decida di chiarire l’accaduto o se invece preferirà non dire nulla. Per quanto riguarda Stefano e Belen, invece, l’ipotesi della separazione sarebbe stata scacciata da una foto postata dal conduttore ed ex ballerino di Amici sul suo profilo Instagram. Nello scatto, De Martino compare accanto alla moglie a bordo di un’auto d’epoca.