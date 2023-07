Belen Rodriguez umilia De Martino: baci in pubblico, ecco il suo nuovo uomo

19 luglio 2023 a

Altro che voci di corridoio: tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ufficialmente crisi. Ma non solo. L'argentina ha infatti già fatto un "passo in avanti". Lo scoop è di Chi, il rotocalco a tutto gossip, che ha pizzicato la showgirl in compagnia della sua nuova fiamma, Elio Lorenzoni, 40 anni, imprenditore bresciano.

Le immagini pubblicate da Chi sono piuttosto inequivocabili: baci, abbracci e tenerezze. I due sono stati paparazzati al compleanno di Ignazio Moser, cognato di Belen, che è stato festeggiato al Mimosa Polo Club di Pogliamo Milanese. Presente tutta la famiglia Rodriguez: insomma, Belen ha già sdoganato, eccome, il nuovo compagno. Presenti anche i figli Santiago e Luna Marì. L'unico assente, ovviamente, De Martino.

Alla fine della festa, racconta sempre Chi, i nonni Gustavo e Veronica sarebbero andati via con Santiago, mentre Belen si sarebbe allontanata in auto con Elio insieme a Luna Marì. Ma non solo: la neo-coppia avrebbe trascorso l'intera notte nella casa di lei. E pensare che soltanto tre settimane fa Belen e De Martino erano insieme, in vacanza, in barca alle Isole Pontine. Poi, il crac, l'addio. E Belen ha trovato un "rimpiazzo" a tempo record.