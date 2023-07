Belen e Stefano De Martino, la voce bomba: "Sta per uscire tutto, resterete sbalorditi"

17 luglio 2023 a

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati? Sui social il tam tam è impazzito. E le voci di un nuovo addio tra il conduttore e la showgirl argentina si fanno sempre più insistenti anche se i diretti interessati al momento non confermano e non smentiscono.

Ma proviamo a stare sui fatti: dalle ultime foto postate sui loro profili Instagram si può subito vedere che entrambi non indossano più la fede. Secondo indizio: alla festa di compleanno del fidanzato di Cecilia, sorella di Belen, Ignazio Moser, (il party era organizzato alle porte di Milano) c'era tutta la famiglia Rodriguez ma mancava proprio Stefano De Martino, che pure era libero da impegni professionali e si trovava in città. Inoltre, gira un video in cui al party di Moser, ad un certo si vede Belen che tiene la mano a un imprenditore bergamasco di nome Elio.

Qui rientriamo nel campo delle indiscrezioni, che dicono che Belen e Elio siano inseparabili da un paio di settimane anche se hanno una sorta di relazione sospesa da quanto lei stava con Antonino Spinalbese. Secondo l'esperta di gossip Deianira Marzano "una cosa è certa. Prossimamente uscirà tutto molto chiaro sui giornali in merito a Stefano e Belen. E resterete sbalorditi".