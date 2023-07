Belen Rodriguez, "hotel da 20mila euro a notte": una scelta drastica

20 luglio 2023 a

Ore convulse per Belen Rodriguez, al centro del gossip per la crisi, ormai confermatissima, con Stefano De Martino. I due si sono ufficialmente lasciati, un'altra volta. E l'argentina avrebbe già un nuovo uomo: si tratta di Elio Lorenzoni, imprenditore di 40 anni e storico amico di Belen. I due per inciso sono stati paparazzati mentre si scambiavano baci appassionati in un locale alle porte di Milano. Insomma, nuova pagina e nuova storia per la showgirl.

Ma non è tutto. Secondo quanto si è appreso, in virtù del complesso momento familiare, Belen Rodriguez avrebbe lasciato casa e si sarebbe temporaneamente trasferita in un esclusivo hotel di Milano: una decisione dettata dall'assedio dei paparazzi. L'argentina prova a restare lontana dai riflettori, magari proprio con il suo Elio.

E si è anche scoperto in quale albergo soggiorni Belen: si tratta dell'Excelsior Gallia, una delle strutture più esclusive dell'intera città. Esclusiva e costosissima: come fa sapere FanPage, il costo di una camera a notte si aggirerebbe intorno alla proibitiva cifra di 20mila euro. Insomma, una privacy costosissima, per Belen Rodriguez, mentre resta il mistero sulle ragioni che hanno portato alla rottura con De Martino. Nessuno dei due, infatti, ha ancora commentato - né confermato - la vicenda.