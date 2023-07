Belen Rodriguez, orrore in pubblico: "Sei malata! Devi farti curare"

18 luglio 2023 a

a

a

Belen Rodriguez ricoperta di insulti. Accade sul web, dove gli utenti si sono scatenati sotto una foto. Nello scatto la si vede mano nella mano a un imprenditore bergamasco alla festa di compleanno del cognato, Ignazio Moser. "Ma non ti vergogni? - è la critica più diffusa - Sei ancora sposata e già mano nella mano con un altro? Tu ti devi far curare invece di passare di palo in frasca".

"Togli le mani da...": la misteriosa foto di Belen scatena il gossip | Guarda

La foto, che la ritrae con l'imprenditore Elio Lorenzoni, è stata scattata e diffusa dalla blogger Deianira Marzano. Se tra i due ci sia una storia non è dato sapersi, ma è certo che la modella argentina e l'imprenditore si conoscono da lungo tempo. Insomma, quanto basta a scatenare la reazione. "Il problema più serio è come cavolo fai ad averne già un altro! Impara a stare da sola ti farebbe davvero bene. Non andare ad infilarti in una nuova storia. Fai sempre gli stessi errori normali a 20 anni, gravissimi a 40! Fai un lavoro su te stessa...", ha commentato un'utente sotto all'ultimo post Instagram pubblicato da Belen nelle scorse ore.

"Vi dico tutta la verità su Belen e Elio": clamorosa "gola profonda"

Un'immagine dove la showgirl sfoggia ancora la fede al dito. E ancora: "Secondo me è malata ha bisogno di sedute psichiatra", "Ma perché prima di un nuovo fidanzato non vai in terapia e risolvi i tuoi problemi prima di creare altri traumi ai tuoi figli?", "Ti devi fare curare da uno bravo bravo Belù". In questi giorni si era parlato di una crisi, l'ennesima, con il marito Stefano De Martino. Ma al momento si tratta solo di voci.