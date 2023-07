Belen Rodriguez "è fuggita da casa": tam-tam impazzito sull'argentina

19 luglio 2023 a

Belen Rodriguez ha lasciato la sua casa in Brera. Dopo le voci sulla rottura con Stefano De Martino e le foto con Elio Lorenzoni, la modella argentina sembrerebbe aver iniziato una nuova vita. Stando a quanto rivelato da Pipol Gossip su Instagram, Belen avrebbe lasciato la sua abitazione per trasferirsi al lussuoso hotel Excelsior Gallia di Milano. Il motivo? Sia la presunta volontà di incontrare l'imprenditore, che il tentativo di sfuggire agli occhi indiscreti dei paparazzi.

Belen e Stefano, voce bomba: "Sta per uscire tutto, resterete sbalorditi"

Della crisi con De Martino e della nuova fiamma non c'è alcuna conferma. Eppure lei ed Elio sono stati paparazzati al compleanno di Ignazio Moser, cognato della modella argentina. Tra i due c'era stato addirittura uno scambio di baci e abbracci. Il grande assente? Proprio De Martino.

Belen Rodriguez, corna? Tam tam impazzito: "Con chi l'ha tradita De Martino", nome-bomba

Allo stesso tempo i fan non hanno potuto fare a meno di non notare l'assenza della fede al dito del conduttore durante la presentazione dei palinsesti Rai nella giornata del 7 luglio. Ma non solo, perché il conduttore di Bar Stella era seduto vicino ad Alessia Marcuzzi. Fin qui nulla di strano se tra i due, tempo addietro, si era vociferato di una relazione extraconiugale. Storia che avrebbe portato De Martino e la Rodriguez a lasciarsi.