Belen Rodriguez, "solida come la sua vita": sfregio vip, un terremoto

Si addensano nubi e, forse, potrebbe scatenarsi un temporale tra Guenda Goria, figlia della conduttrice Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria, e Belen Rodriguez. La donna è diventata famosa grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5, anche se la sua passione resta la musica, infatti, si è diplomata in pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano, prima di conseguire la laurea in Filosofia ed Estetica. Non solo, ma la Goria ha attirato l’attenzione su di sé anche a causa di gravi problemi relativi all’endometriosi, che le impediscono di avere figli, come ha recentemente rivelato lei stessa sui social con questo messaggio: “Cari amici, è tanto che non vi scrivo di me e della mia salute. Purtroppo, secondo l’ultima analisi che ho fatto, non potrò avere figli naturalmente. Vi confesso che sono stata molto giù. Pare che l’unica tuba che ho non funzioni bene. Dovrei cominciare un percorso di fecondazione assistita ma ho paura”.

Cosa c’entra, allora, Belen Rodriguez? Ebbene, la showgirl argentina vive un momento sentimentale burrascoso, tra l’ennesima rottura con il marito Stefano De Martino e un presunto nuovo flirt con un altro uomo e Guenda Goria l’ha tirata in ballo in una delle sue ultime stories Instagram per fare una battuta: “La mia progettualità è solida come la vita sentimentale di Belen Rodriguez”. Chissà se questo messaggio verrà preso come una semplice goliardata o farà andare su tutte le furie la diretta interessata o, meglio ancora, verrà presto dimenticato. È quasi sicuro però che tra i suoi followers avrà sortito l’effetto sperato: suscitare un po’ di ilarità, ma anche un cero sgomento.