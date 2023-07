Andrea Delogu, "sotto le mutande": il video che sconvolge Instagram

23 luglio 2023 a

Vergogna sessuale su Andrea Delogu, conduttrice stimatissima e auto-ironica star su Instagram con il nickname Andrea La Rossa. In vacanza a Tokyo, una sua foto pubblicata tra le Storie di Instagram ha scatenato commenti osceni da parte dei soliti leoni da tastiera "travestiti" da fan e ammiratori.

Terminate le registrazioni del Tim Summer Hits, la Delogu è volata in Estremo Oriente documentando viaggio e sbarco su Instagram. In uno scatto tra i tanti, la si vede stremata, spalle appoggiate al muro dell'aeroporto, seduta e con le gambe divaricate. Indossa un paio di leggings e questo basta, ai commentatori più scatenati, per esibirsi in commenti beceri e di pessimo gusto.





Prontissima e fulminante la risposta social della conduttrice: "In questo video avete scritto in ventordicimila 'ho zoommato' o 'chi non ha zoommato mente' e simili. Ma dove avete zoommato santi'iddio? Dove? Sulle mutande che si intravedono dai pantaloni? E dove dietro anatomicamente risiede una vagina? Quello intendete? Zoommare per immaginare che dietro a dei pantaloni e delle mutande ci sia un organo come in ogni essere umano? Top. Ora rivedete il vostro essere dei battutisti". Applausi, solo applausi per lei, che tra una risata e l'altra non manca mai di riportare tutti con i piedi per terra.