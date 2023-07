Chiara Ferragni distrutto il rosicone: "Hai mai visto quella foto?"

24 luglio 2023 a

Chiara Ferragni ancora nel mirino degli odiatori seriali. L'influencer si trova ora in vacanza in Sicilia, ma per lei non c'è pace. È accaduto anche sotto lo scatto che la vede in bikini in barca. Questa volta, lo sfogo dell'hater ha a che fare con Leone e Vittoria e l'influencer non ha lasciato correre.

Nella foto su Instagram la moglie di Fedez indossa un bikini fucsia, ha il viso tra le mani. Sotto la didascalia: "Sicilia bedda". Tanti i complimenti così come le critiche. In particolare una di queste ha attirato l'attenzione della diretta interessata. Eccola: "Ciao Chiara non è una critica ma volevo dirti di cercare di goderti il più possibile i tuoi bambini finché sono piccoli... il tempo passa e anche in fretta! Poi, non avrai più modo di stare a stretto contatto con loro".

Immediata la replica: "Io i miei figli me li godo sempre e con loro trascorro tanto tempo. Se vedete una foto in cui non ci sono o un momento in cui io sono con i miei amici, non significa che io li stia trascurando". Polemica conclusa? Chissà, forse per ora visto che l'imprenditrice digitale è sempre nel mirino degli haters.