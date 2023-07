Chiara Ferragni, cosa ha sempre nascosto: clamoroso dettaglio fisico

23 luglio 2023 a

Riserva sempre sorprese, Chiara Ferragni. E se a svelare un segreto della influencer e imprenditrice fashion è sua mamma, Marina Di Guardo, la sorpresa è decisamente doppia. La signora, sempre molto attiva sui social, tra le sue Storie su Instagram pubblica una prima foto, screenshot di una ricerca curiosa secondo cui "capelli rossi e occhi azzurri" è la combinazione genetica più rara al mondo. "Io ne conosco una", commenta maliziosa prima del colpo di scena.

Seconda Story e mistero svelato: quella bimba, nata con quella magica combinazione, è proprio Chiara, forse ironicamente la bionda più famosa dello showbiz italiano, non a caso diventata celebre con il suo blog Blonde Salad ormai quasi una ventina di anni fa. Più che bionda, insomma, "l'insalata" era rossa.

Nella foto pubblicata dalla mamma, la Ferragni ancora bambina appare sorridente, con capelli decisamente rossi e occhi celesti. La prova provata, insomma, che Chiara è in qualche modo una "finta bionda". Con il senno di poi, c'è chi commenta, ora si comprende perché il biondo della Ferragni, moglie del rapper Fedez e metà degli acclamati Ferragnez, sia in realtà screziato e abbia venature ramate. Il parrucchiere non c'entra.