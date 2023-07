Fedez? "Come mai ora...": un dettaglio pesantissimo, voci fuori controllo

23 luglio 2023 a

Il gossip, soprattutto d'estate, viaggia veloce, incontenibile. Voce dopo voce, rumors dopo rumors. Basta una foto, un dettaglio, a scatenare illazioni, indiscrezioni e sospetti.

E uno di questi ultimi sospetti riguarda la coppia più mediatica d'Italia, quella composta da Fedez e Chiara Ferragni. Già dopo Sanremo si parlò di una crisi tra i due, poi smentita dai diretti interessati. Ma in questi ultimi giorni le voci hanno ripreso a circolare.

Voci spinte dal fatto che i due stiano godendosi dei giorni di vacanze... separate. Insomma, non sono insieme. E i social stanno lì a dimostrarlo. Inoltre, il rapper è stato paparazzato in gruppo, un gruppo in cui c'era anche una ragazza con cui sembrava molto affiatato. Certo, illazioni. Gossip. Ma tant'è.

E ora, ad aggiungere benzina al fuoco del chiacchiericcio, ecco Dagospia, che nella rubrica "Pillole di gossip" firmata da Ivan Rota fa notare quanto segue: "Fedez ha sempre fatto di Instagram una sorta di diario personale aperto al pubblico, a volte anche esagerando. Come mai ora lo si vede sempre molto meno?". Domanda senza risposta, domanda sibillina che rilancia chiacchiericcio e sospetti.