Aurora Ramazzotti pubblica la sua carta d'identità, si scopre qualcosa di pazzesco

Aurora Ramazzotti sorprende ancora i suoi fan. Merito di una vecchia carta d'identità. Quella svizzera, che la ritrae quando era piccolissima. "Baby Auri" scrive la figlia di Michelle Hunziker sotto il post. Eppure l'attenzione di tutti si focalizza su un dettaglio. "Ma ti chiami anche Sophie?", chiede un utente guardando la foto su cui compare, oltre al nome che ormai è noto a tutti, anche un secondo nome.

Ma la scoperta ha scatenato anche i soliti odiatori seriali. "Quindi è una cittadina svizzera. Possiamo chiedere allora alla Svizzera la cortesia di tenerla un po' ciascuno?" scrive qualcuno mentre un altro gli fa eco: "Quella del Vietnam invece?". Non mancano comunque i complimenti. "Bellissima, sembri una cinesina", "Un amore", "Uguale a tua madre e anche un po' a tuo padre" si legge tra i tanti commenti mentre in più di uno ammettono: "Stupenda", "Che guanciotte bellissime".

Tempo fa su Aurora si è soffermata mamma Michelle che ha ripercorso la sua prima gravidanza. "Diventare mamma a 19 anni e poi superati i 30 sono due cose diverse: a 19 non hai esperienza di vita, quindi sei una bimba tu, quindi ti aggrappi alle regole almeno è quello che ho fatto io. Mi hanno tirata su come un soldatino e Auri dice che ero un generale, perché non le facevo passare niente, però poi giocavo tantissimo quindi c'era la parte ludica e d'instancabilità e Auri era più stanca di me".