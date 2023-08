Andrea Delogu, "siete perversi": uno sfogo durissimo

03 agosto 2023 a

a

a

"Chissà se alcuni si rendono conto di quanto siano da brividi i loro paragoni. Non oso immaginare le ricerche su P*rnhub“: un durissimo sfogo quello a cui si è lasciata andare Andrea Delogu sul suo profilo Instagram. La conduttrice radiofonica e televisiva è stata infastidita dai commenti sotto a un video insieme al suo fidanzato. Un utente, in particolare, le ha chiesto: "Ma è tuo figlio?".

La Delogu, 41 anni, è fidanzata con Luigi Bruno, che di anni ne ha 24. E ora questa differenza di età sembra essere diventata un motivo per prendere di mira la conduttrice. A tal proposito, la Delogu ha deciso di rispondere a tono: "Comunque il punto del video e del commento non è la soooolita critica dell’età che sinceramente mi pesa meno di zero, ma vedere due che si baciano con la lingua e chiedere se una è la madre. Non vi fa impressione quello? Boh, a me ha fatto volare! Che perversione“.

Di recente la Delogu aveva raccontato nel dettaglio la sua relazione, non nascondendo qualche timore iniziale: “All’inizio anche io avevo paura di una relazione con lui: la differenza d’età era troppa, non si poteva fare. Dopo sei, sette mesi lui però mi ha guardato e mi ha detto: ‘Noi non ci frequentiamo, noi stiamo insieme. Tu sei la mia ragazza, io sono il tuo ragazzo’. E mi ha messo di fronte alla verità, ovvero che anche io, come la maggior parte delle donne, facevo coincidere amore con futuro, progettualità. E mi sono detta: ma perché mi devo rovinare il presente pensando al futuro?“.