Andrea Delogu, "il mio cervello in tilt": il dramma che la tormenta

"Ho l'ansia di sapere cosa devo fare, se non lo so il mio cervello va in tilt": Andrea Delogu lo ha confessato ai suoi fan in una storia su Instagram. La conduttrice, in particolare, ha deciso di aprirsi ai suoi seguaci dopo che uno di loro le ha chiesto: "Sei una persona ansiosa? Parlo di cose banali come prima di salire su un palco... Andare dal dentista...". A quel punto la Delogu ha deciso di raccontare cosa significa per lei convivere con l'ansia, mostrando a tutti che i momenti bui possono capitare a chiunque.

Parlando della sua ansia, poi, la conduttrice televisiva e radiofonica ha spiegato: "È una condizione laterale del mio disturbo specifico dell'apprendimento. Sono cresciuta con l'ansia e per dominarla ho imparato a immaginarmi sempre un passo avanti e dirmi 'che andrà bene'. Comunque è gestibile (spesso)". La Delogu, che da poco ha festeggiato due anni d'amore con il fidanzato Luigi Bruno, ha risposto anche a una domanda di una fan su come lei vive le critiche degli hater: "Non rimango indifferente, li giudico. Penso al dolore e al vuoto delle loro vite e li compatisco - ha scritto -. Altre volte li blocco, è più divertente lo ammetto".