Belen sotto-choc: De Martino in barca con la sorella Cecilia. Poi la foto...

Nessuno dei due, né Belen Rodriguez né Stefano De Martino, ha commentato ancora le voci sulla loro rottura. Eppure le foto e le frecciate social sembrano confermare la fine del matrimonio che, tra alti e bassi, va avanti da dieci anni. In queste ore ad alimentare i sospetti ci pensa una foto, poi cancellata. Lo scatto vede il conduttore Rai in barca con la sorella dell'ex moglie, Cecilia Rodriguez.

"Ma da che parte sta?!": la foto della sorella di Belen scatena la tempesta | Guarda

Inutile dire che l'immagine è diventata rapidamente virale tra i fan della showgirl argentina che adesso si chiedono quali possano essere gli sviluppi della storia. Tra le domande più frequenti il motivo per cui i due sarebbero in vacanza insieme. E, soprattutto, perché Stefano abbia cancellato quella foto. D'altronde la sorella di Belen non ha mai nascosto di prendere sempre e comunque le difese della modella.

La flebo di Belen, preoccupazione: cosa c'è dietro questa foto

Qualche giorno fa Chechu ha postato una foto con una frase in spagnolo che recita: "Il tuo cuore è cresciuto quando hai perdonato qualcuno che non ti ha mai chiesto perdono". Tra le righe molti hanno colto una frecciata all’ex cognato. Che dunque, con la vacanza insieme, i rapporti siano migliorati? Al momento non ci sono certezze. L'intera famiglia Rodriguez preferisce il massimo riserbo.