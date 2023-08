Belen Rodriguez, “altra donna a casa di De Martino”: un clamoroso ritorno di fiamma?

05 agosto 2023 a

Continua a tenere banco la nuova separazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Non è chiaro se la loro sia l’ennesima crisi passeggera o se invece la rottura sia definitiva questa volta. Fatto sta che l’attenzione è molto alta su entrambi: ogni spostamento e incontro viene riportato dai gossippari, che cercano di districarsi tra decine di fonti per capire dove sta la verità.

Nelle ultime ore sono emerse delle indiscrezioni interessanti su De Martino: stando a quanto riporta Deianira Marzano, tra i due sarebbe in corso un riavvicinamento inaspettato, però in qualità di amici. Pare infatti che la cantante, che oltre un decennio fa era stata lasciata da Stefano per iniziare una relazione con Belen, si sia fermata con alcuni amici a casa di De Martino per un pranzo. Le voci sostengono che non ci sia nulla di malizioso in questo incontro.

Semplicemente Stefano e Emma si sarebbero riavvicinati negli ultimi tempi: i due hanno instaurato un rapporto assolutamente amichevole. Probabile quindi che si tratti di una giornata tra amici più che un ritorno di fiamma, che sembra improbabile dopo tutti questi anni. Nel frattempo Belen è stata paparazzata in compagnia dell’imprenditore Elio Lorenzoni, anche se persone vicine alla showgirl assicurano che si tratta solamente di un vecchio amico e non di una frequentazione.