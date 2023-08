Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? Il messaggio congiunto fa temere il peggio

06 agosto 2023 a

Chiara Ferragni e Fedez si sono detti addio? Un messaggio congiunto ha fatto temere il peggio ai fan. L'influencer e il rapper, più che fare una dichiarazione d'amore l'uno verso l'altra, sembrano essersi detti addio con uno scatto su Instagram. Qui i due hanno pubblicato una foto su una scogliera a Ibiza, dove sono ora in vacanza. Una foto che però ha preoccupato e non poco. Il motivo? La frase che hanno scritto Chiara e Fedez per accompagnare l'immagine sui social: "Ciao amore".

E in tantissimi hanno domandato: "Ma vi siete lasciati?", oppure "Scoppiati in ogni senso" e in tanti hanno riempito lo spazio commenti del post con faccine tristi, convinti che i due si siano lasciati. Al momento non c'è alcuna conferma. Certo è che non sono passate inosservate alcune vacanze estive separate: lei con gli amici, lui coi figli. Che i due siano in crisi?

Già dopo Sanremo, il bacio a Rosa Chemical e gli eccessi del marito avevano scatenato la rabbia della Ferragni che invece era sul palco come co-conduttrice. I due dopo quegli episodi sono stati distanti fino a quando Fedez non ha rotto il silenzio parlando di un periodo difficile anche legato alla malattia di cui ha sofferto.