Chiara Ferragni insultata: "Sei patetica. Le te***...", chi scatena l'odio

Sempre nel mirino, qualunque cosa faccia e qualsiasi foto posti. Si parla di Chiara Ferragni, ancora una volta "randellata" sui social. Come mai? In questo caso per un abito azzurro e molto aderente che ha sfoggiato su Instagram.

Il vestitino della moglie di Fedez, così come potete vedere dalle immagini qui in calce, "valorizza" il seno della Ferragni, disegnando una sorta di doppia mezzaluna in corrispondenza delle forme. E tanto è bastato a scatenare i soliti rosiconi, haters e perditempo.

Ecco la prima che azzanna: "Non devi a tutti i costi dimostrare che la nostra libertà è mostrare le tette..". E ancora: "Patetica e fuori dalla realtà", "Non capisco sti vestiti che devono sempre sottolineare il seno"; "Perenne regressione".

Chiara Ferragni, "e Fedez dov'è?": la foto e la risposta che spazza via i dubbi

Insomma il solito ritornello. Ovviamente Chiara Ferragni non ha sentito alcun bisogno di replicare ai fessi di turno. Però, tra i molti commenti, ecco spuntare anche quello di mamma, Marina Di Guardo, che si è limitata a postare una lunga sfilza di cuoricini rossi dedicati alla figlia sotto attacco.