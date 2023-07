Chiara Ferragni, "e Fedez dov'è?": la foto e la risposta che spazza via i dubbi

30 luglio 2023 a

Chiara Ferragni è in vacanza con la sua famiglia al Lago di Como. Per lei, però, questi non sono giorni semplici per via della morte della sua cagnolina Mati. L'influencer, pur non avendo ancora parlato del suo stato d'animo, ha pubblicato uno scatto che la ritrae insieme alle sorelle Valentina e Francesca Ferragni e mamma Marina Di Guardo. Con loro anche Leone ed Edoardo. A corredo, nella didascalia, c'è scritto: "La famiglia".

Qualche fan, però, ha notato che nello scatto non compare il marito dell'influencer e subito glielo ha fatto notare: "E Fedez dov'è?". Qualcun altro le ha addirittura scritto che "famiglia" significherebbe solo marito e figli. A quest'ultimo commento, però, l'imprenditrice digitale ha voluto rispondere: "Per me famiglia sono anche i miei genitori, le mie sorelle, mio nipote, i miei cari amici e i miei suoceri. Che commento inutile".

In un altro post, poi, la Ferragni ha pubblicato altre foto della sua vacanza al Lago di Como e ha scritto: "Il nostro posto felice". Nel post compaiono i suoi due bimbi, Leone e Vittoria, Qualcuno, però, avrebbe notato un po' di tristezza in Chiara. Tant'è che un utente le ha scritto: "Lo so Chiara che dentro di te stai soffrendo tantissimo. Non pensare ai commenti stupidi che ricevi, loro non capiscono il dolore e non hanno mai provato l’amore".