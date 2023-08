Giorgia Soleri infilzata ancora: "Solo per non pensare alle corna?"

08 agosto 2023 a

È passato del tempo da quando la fine della loro relazione è diventata ufficiale, eppure Giorgia Soleri continua a parlare della sua storia con Damiano David. L’occasione se l’è creata da sola, dato che ha aperto un box domande sul suo profilo di Instagram: era inevitabile che ne ricevesse parecchie incentrate sul cantante dei Maneskin e su come è finita la loro relazione.

In particolare molti si sono concentrati sul fatto che la Soleri abbia definito “aperta” la sua relazione con Damiano David, ma soltanto dopo che si sono lasciati. “Non pareva affatto una storia aperta, sicuro non ti facesse comodo pensare lo fosse?”, le è stato chiesto tramite il box domande. La Soleri non si è sottratta dal rispondere a questo scomodo quesito: “Secondo me avete un'idea delle relazioni non monogami etiche stereotipata e appiattita”.

L’influencer ha poi aggiunto di essere sempre stata consapevole delle conseguenze di una relazione aperta. C’è anche chi l’ha criticata per non aver parlato prima della situazione, ma per aver aspettato che venisse allo scoperto il bacio di Damiano con un’altra ragazza: “Ci sono miliardi di cose che non racconto di me, quello che vedete è una minima percentuale della mia vita. Non sapete neanche la metà di tutto”.