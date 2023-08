Maria Elena Boschi e Berruti, voci sulla crisi? Cosa pubblica "Chi": pesanti sospetti

10 agosto 2023 a

Solo una coincidenza? A pochi giorni dall'indiscrezione uscita sul sito Dagospia sulla crisi tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, ecco spuntare sul magazine Chi la prima intervista doppia della coppia, con tanto di foto patinate scattate nella casa di lui a Santa Marinella. Dopo oltre tre anni di fidanzamento i due parlano del loro amore. E la deputata di Italia Viva comincia così: "Ci abbiamo messo tre anni a decidere di farlo, anche se eravamo liberi e non avevamo nulla da nascondere, solo perché siamo molto riservati". E lui: "Lei è sicuramente più esposta di me. Abbiamo scelto di non esibire sui social il nostro amore, per esempio. Penso che le cose preziose vadano sempre preservate".

Quindi Maria Elena Boschi confessa che "noi dormiamo abbracciati tutta la notte. Anche se fa caldo. Magari teniamo accesa l’aria condizionata, a volte, per restare sempre vicini". Mentre sulla casa nuova parla lui: "Sulla gestione della casa alzo le mani. Abbiamo vissuto anche a casa mia, ai Parioli. Ora viviamo in centro, ma è Maria Elena che fa di più", racconta.

Infine, sulla polemica che riguarda la cena al Twiga di Forte dei Marmi, durante la quale la Boschi e Berruti si sono seduti al tavolo del ministro Daniela Santanchè, con Luciano Nobili e Francesco Bonifazi, lei spiega: "Frequento il Bagno Twiga da sempre e con la mia famiglia vado al Forte fin da piccola. Con Giulio e alcuni amici siamo andati lì a cena sabato sera e Andrea Ruggeri, direttore del quotidiano Il Riformista, ci ha invitato a unire il tavolo con quello del ministro Santanchè, che stava cenando accanto con altre persone. Non mi sembra così rilevante". E lui aggiunge: "Il problema è che il complotto è sexy. Anche se qui il complotto non esiste".