Belen Rodriguez tradita e scatenata: corna su corna, come umilia De Martino

Un video dimostrerebbe i tradimenti di Stefano De Martino ai danni di Belen Rodriguez. Nonostante sulla rottura i due non si siano ancora pronunciati, sembra che le frecciate della modella argentina su Instagram siano chiarissime. In particolare uno degli ultimi filmati condivisi. Qui si vede un gruppo di cervi che ha incontrato in un parco. Sette per l'esattezza, con corna lunghe e ben ramificate.

Nessun copy, Belen lascia parlare le immagini senza aggiungere altro, ma risponde con grasse risate a qualche follower che chiede se l'intenzione è proprio quella di svelare qualcosa. La showgirl al momento si trova in vacanza ad Albarella con la figlia Luna Marì, mentre Santiago è con il papà a New York. Sui tradimenti di De Martino si era già parlato a lungo.

Lo stesso Fabrizio Corona aveva fatto rivelazioni scottanti su un presunto flirt tra lo showman napoletano e una 23enne: "Stefano De Martino ha già una nuova fiamma. Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna. Lei è una ragazza nota e fa anche l’influencer. Ecco il nuovo flirt". Poi l'identità: "Lei si chiama Beatrice Vendramin, attrice, influencer e modella, testimonial di brand importantissimi ed ex fidanzata di un personaggio famoso".