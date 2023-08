Belen Rodriguez, fine corsa per De Martino? Il gesto che insospettisce i fan

09 agosto 2023 a

Un video pubblicato di recente da Belen Rodriguez ha insospettito i fan. Da quando le voci su una presunta rottura con Stefano De Martino si sono fatte più insistenti, ogni gesto, ogni foto e ogni video dei due vengono analizzati nel dettaglio. Questa volta ad attirare l'attenzione degli utenti è stata una storia Instagram della showgirl argentina. Nel video, la conduttrice si accarezza la testa alla ricerca di un qualcosa d’ignoto. Poi alla fine scoppia a ridere. Il suo gesto non è passato inosservato, anzi: ha catturato l'attenzione di parecchi utenti. E in molti hanno ipotizzato che la Rodriguez, con quel gesto, si stesse riferendo ai presunti tradimenti del ballerino.

In ogni caso, quelle su Belen e Stefano sono solo voci. Nessuno dei due ha parlato esplicitamente della situazione. Dunque nessuna conferma né smentita. Proprio per questo, gli utenti non fanno altro che cercare segnali nascosti nei contenuti postati dai due. Lo stesso è successo con l'ultima storia di Belen. Avrà davvero voluto dire qualcosa o i fan hanno travisato il suo gesto? Chissà. Intanto nei giorni scorsi è girata voce che De Martino sarà il primo ospite di Francesca Fagnani a Belve.