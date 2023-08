Vanessa Incontrada in bikini, le clamorose foto in barca

14 agosto 2023 a

Tanti saluti aì cosiddetti "haters". Un anno fa Vanessa Incontrada finì sulla graticola del gossip suo malgrado per la prima pagina che le riservò il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti.

"In spiaggia nella sua Follonica sfoggia il bikini", era il titolo. Lo scatto ritraeva la conduttrice spagnola di nascita ma ormai italiana d'adozione in costume, decisamente appesantita nel fisico. Una copertina "coronamento" di un periodo in cui Vanessa era finita nel mirino degli hater proprio per le sue curve abbondanti, secondo le malelingue "esplose" come reazione nervosa alla crisi sentimentale del suo rapporto con Rossano Laurini.

Oggi, oltre 12 mesi dopo, la Incontrada incanta su Instagram pubblicando le foto delle sue vacanze in barca e sulla spiaggia, tra bikini dai colori sgargianti, giornate e serate con le amiche e quel sorriso che sfoggiava da giovanissima, 20 anni fa, e che le aveva fatto conquistare nel giro di poche settimane tutto il pubblico italiano.

Le foto dell'estate 2022, assicurava, "non mi ha ferito, la mia risposta è l'indifferenza". E ora gli scatti sui social sembrano un altro bello schiaffo, ben assestato, alle volgarità e alla pochezza degli odiatori di professione.