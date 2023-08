Emma Marrone in bikini infiamma il Ferragosto

Roberto Tortora 14 agosto 2023 a

Come se Ferragosto non fosse rovente già di suo, ci pensa anche Emma Marrone ad infiammarlo ancora di più con alcuni scatti da urlo in costume che hanno fatto impazzire i fan su Instagram. La voce di Amami si trova in vacanza in questi giorni sull’Isola di Cavallo, tra la Sardegna e la Corsica, in acque francesi. Sì, la famosa isola teatro del misfatto che coinvolse nel 1978 Vittorio Emanuele di Savoia.

La Marrone è lì per motivi decisamente più dolci, un semplice break per ricaricare le energie insieme a diversi suoi amici (tra cui Gabriele Muccino, che l’ha voluta nel cast della serie A Casa Tutti Bene), prima della fine dell’estate e del ritorno alla normalità.

Emma ha sfoggiato un costume nero da urlo e il post su Instagram ha ricevuto centinaia di commenti, pieni di apprezzamenti e lodi per la bellezza della cantante, che si è mostrata in tutta la sua travolgente semplicità. Particolarmente sentiti dalla cantante, recentemente vittima di attacchi di body-shaming, tra cui quello di un utente di nome Claudia, che aveva scritto di una sua esibizione: “Emma tra poco spacca il palco se continua così”.

Offesa alla quale, prontamente, era arrivata la replica della Marrone, che aveva ribadito come a persone del genere non dovrebbe essere concesso l’uso dei social. E le difese non occorrono per bloccare solo gli sconosciuti, ma anche personaggi che lavorano nel mondo dello spettacolo, come Davide Maggio, che commentò il look di Emma a Sanremo 2021 così: “Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete”. Emma replicò lapidaria: “Gamba importante? Sono perfetta così”.