Vanessa Incontrada, "non è lei", colpo di scena sulla foto in spiaggia: cosa ha scoperto Deianira Marzano

Le foto di Vanessa Incontrada, che è sulla copertina del settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, fanno molto clamore. In pratica, di lei si parla molto spesso negli ultimi giorni dopo la posa al mare, in bikini a prendere il sole. E sui social accade di tutto. Una parte del web si sarebbe indignato per la scelta di "sbattere" in prima pagina quelle foto in cui la Incontrada - che è sempre una bella donna.

Qualcuno in Rete, sicuramente esagerando, dice: “Non è lei”. Deianira Marzano, influencer, ipotizza che addirittura quella in foto non sia lei: “Vergognoso che un settimanale sbatta in prima pagina l’immagine di una donna al solo scopo di mostrarne il corpo per la sua rotondità con la scusa del ‘Follonica’. Vergogna. Tra l’altro questa in copertina non è lei ma sembrerebbe l’attrice Kirstie Halley.” Ma la Marzano prende una gigantesca cantonata perché un settimanale così importante come Nuovo non sbaglierebbe mai. Mai. Più facile immaginare che possa sbagliare un'influencer rispetto ad un professionista della comunicazione.

Solo poche settimane fa la Incontrada aveva confessato un grande dolore per la scomparsa dei suoi amati cani, che poi sono stati ritrovati sani e salvi. Dopo il caos sui social per quelle foto, invece, la Incontrada preferisce non commentare. Ed anche gli haters dovrebbero stare zitti. Oppure dovrebbero usare il cervello.

