Chiara Ferragni paparazzata a tradimento: bikini e Lato B, così non si era mai vista

16 agosto 2023 a

a

a

Questa volta i paparazzi hanno fregato Chiara Ferragni. La influencer più famosa d'Italia, regina del fashion applicato a Instagram nonché moglie di Fedez è una autentica maniaca del controllo: non c'è post sui social che non venga pubblicato senza che lei non voglia. E ogni sua apparizione pubblica, anche in tv, è studiata nei minimi particolari.

Emma Marrone, un bikini "fuoritutto": Isola di Cavallo in tilt | Guarda

Non a caso, nel carrozzone del Festival di Sanremo, l'ex Blonde Salad ha patito eccome l'enorme carico di stress, imprevisti ed effetti collaterali che da sempre caratterizzano l'Ariston e quel che accade dietro e fuori dal palco. Stavolta, però, il colpo è grosso, grossissimo.

Vanessa Incontrada in bikini, le clamorose foto in barca | Guarda

Le foto pubblicate su Tgcom24 e rilanciate anche da Dagospia sono, effettivamente, "mai viste". Beccata a tradimento a Ferragosto a Ibiza, la 36enne di Cremona appare "al naturale", in pose assai poco studiate, talvolta un po' compromettenti. Di sicuro, scatti che non supererebbero il severissimo vaglio di Chiara e del suo staff e che verrebbero "cassate" prima di venire pubblicate sui social. Capelli arricciati, a quattro zampe sul lettino, il bikini verde non in posizione "perfetta", talvolta malandrina (come in alcune foto, impietose, al Lato B di Lady Fedez).

Chiara Ferragni paparazzata in bikini, occhio al Lato B: le foto di Tgcom24

"La realtà non è quella che appare sui social - commenta con la solita dose di veleno Dagospia -: occhi strizzati per il sole, spalline calate per evitare il fastidioso segno del costume ma, soprattutto, un inestetismo sulle chiappe che l'influencer è bravissima a non mostrare ai follower".