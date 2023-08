Eros Ramazzotti travolto dagli insulti: "Ma la Hunziker..."

Roberto Tortora 21 agosto 2023 a

Ormai è ufficiale: Eros Ramazzotti ha perso completamente la testa per la sua Dalila Gelsomino. Il suo amore per lei è così evidente, nonostante i due si frequentino solo da pochi mesi, da pubblicare addirittura una foto di loro due insieme, con tanto di dedica romantica: “Non sente le parole della gente, è sordo, testardo e maledettamente profondo, non ha ETÁ, fa male fa bene, non si nasconde, insegna, accresce, a volte è feroce oltre ogni limite, ed è il lato oscuro del suo essere irrazionale, è bello ma anche incognito, viviamolo fino in fondo questo amore, vivetelo fino in fondo, tutti, senza paura. Ti amo”. Quel non ha età è evidenziato, perché lei è più giovane di lui di ben 26 anni. Eros, infatti, ha 59 anni, mentre la compagna soltanto 34.

Il cantante romano si è sbilanciato molto, addirittura con una foto di Dalila nei suoi post. Segno evidente che la loro storia procede a gonfie vele. Nonostante ciò, i soliti e irriducibili nostalgici della coppia Ramazzotti-Hunziker non hanno fatto mancare la loro presenza anche questa volta, con commenti sconvenienti e fuori luogo.

C’è chi scrive: “Belli, ma Michelle era un’altra cosa”, oppure un altro sprezzante: “È tua figlia?”. Per fortuna, c’è anche chi apprezza ed esalta il gesto di Eros: “Bellissimi, che coppia, si vede che vi amate”. L’amore tra i due sembrerebbe essere scoppiato in Messico, dove si trovavano entrambi nell’Ottobre 2022 per il compleanno di Ramazzotti, anche se lei si era trasferità lì già nel 2016 per lavorare nel settore immobiliare. La Gelsomino è nata a Milano ed ha frequentato il liceo classico Beccaria, compagna di banco di un altro volto noto dello spettacolo, l’attrice Matilde Gioli.