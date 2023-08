Elodie in bikini, effusioni spinte con Iannone a Pantelleria

23 agosto 2023 a

Estate impegnativa, dal punto di vista sentimentale, per Elodie Di Patrizi e Marracash, i due "ex" più famosi della musica italiana. Grandissimi talenti sul palco e grandissimi acchiappa-titoli nei settimanali di gossip, la cantante romana rivelata da Amici di Maria De Filippi e il rapper milanese hanno avuto una lunga, tormentata, appassionata storia d'amore prima del doloroso distacco "concordato".

Oggi, finalmente, entrambi hanno ritrovato la serenità con nuovi compagni. Famoso quello di Elodie: è Andrea Iannone, ex pilota italiano della MotoGp già famoso per la sua liaison con Belen Rodriguez, niente meno che. Decisamente più "oscura" la nuova fiamma di Marracash, la giovane Asia Pesenti. Chi sperava in un romantico ritorno di fiamma, insomma, sarà deluso.



Anche perché, almeno a giudicare dalle foto pubblicate da Elodie su Instagram e da quelle "paparazzate" apparse sul settimanale Chi in edicola, le cose tra l'interprete di Pazza musica, OK. Respira, Bagno a mezzanotte, Due e Guaranà le cose con Iannone sembrano andare a gonfie vele, sospinte dalla passione.

Spiaggiati nel Paradiso terrestre di Pantelleria, lontano da tutto e da tutti, i due piccioncini si concedono coccole ed effusioni in costume da bagno: baci infuocati, mani che corrono sulle curve (pericolose) di Elodie, carezze. Insomma, il manuale perfetto e completo degli innamorati.

Assai più discreto Marracash, che come sua consuetudine ha protetto quasi completamente la sua nuova vita sentimentale. Anche Fabio Bartolo Rizzo (questo il nome all'anagrafe dell'artista 44enne) però qualche giorno fa è stato pizzicato in atteggiamenti intimi con la bella Asia, giovane modella e influencer che su Instagram si fa chiamare Assia). E a giudicare dalle parole al miele con cui Elodie ha sempre ricordato il suo ex, sarà felice anche lei.