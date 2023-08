Belen Rodriguez a Belve, “ammetterà tutto”: il colpaccio della Fagnani

21 agosto 2023 a

a

a

Clamoroso colpo messo a segno da Francesca Fagnani: tra gli ospiti della nuova edizione di Belve, che andrà in onda su Rai 2 a partire dal 26 settembre, ci sarà anche Belen Rodriguez. Probabilmente questa sarà l’occasione perfetta per fare luce sul gossip dell’estate: la showgirl argentina e Stefano De Martino si sono davvero lasciati ancora una volta?

Gli indizi social delle ultime settimane fanno propendere per il sì, ma c’è ancora chi sostiene che si tratti di una montatura per far parlare i fan. Tra l’altro anche De Martino sarà ospite della Fagnani, ma non insieme alla Rodriguez: è probabile che ognuno darà la propria versione sulla storia d’amore che sembra ormai finita, poi saranno i telespettatori a farsi un’idea di che cosa è successo e a trarre le conclusioni. Di certo per la Fagnani si tratta di un colpo grosso: avere Belen in trasmissione in questo particolare momento è un successo garantito.

Anche perché i due finora non si sono esposti in maniera esplicita: hanno fatto capire di essersi lasciati, ma non lo hanno confermato ufficialmente. La verità arriverà quindi in due puntate separate di Belve: la Rodriguez ammetterà la nuova relazione con l’imprenditore Elio? E De Martino risponderà a eventuali domande sul presunto flirt con la Marcuzzi?