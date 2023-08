Belen, "mi sento di nuovo bene": De Martino archiviato?

25 agosto 2023 a

a

a

"Ora mi sento di nuovo bene": Belen lo ha scritto a corredo di una foto su Instagram. Nello scatto la si vede vestita da fantina, con tanto di caschetto e stivali, in sella a un cavallo marrone. Secondo i suoi fan, anche in questo caso ci sarebbe un riferimento velato a Stefano De Martino. I due sono stati al centro del gossip per tutta l'estate. Le voci, mai confermate dai diretti interessati, parlano di una crisi irreparabile. L'ultimo post della conduttrice, dunque, mostra una Belen pronta a ricominciare da zero. Una vera e propria rinascita, insomma.

“Ammetterà tutto”. Belen Rodriguez a Belve: il colpaccio della Fagnani

Se il ballerino, in merito alla questione, non si è mai espresso troppo chiaramente, la showgirl invece, tramite frecciatine sul proprio profilo Instagram, avrebbe alluso a un presunto tradimento di lui. O almeno questo è quello che hanno immaginato i suoi fan.

Nei giorni scorsi, tra l'altro, si è acceso il gossip sulle vacanze estive della showgirl argentina. In molti si sono chiesti se al momento si trovi con il presunto nuovo compagno Elio Lorenzoni. I fan si sono interrogati su questo perché la madre di Belen, Veronica Cozzani, ha pubblicato una foto in cui si vede la figlia in piscina che scherza con un altro uomo. Tuttavia, non si tratterebbe di Elio ma di Ignazio Moser, fidanzato della sorella Cecilia Rodriguez.