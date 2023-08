Ilary Blasi irriconoscibile: come si presenta dopo le vacanze

29 agosto 2023 a

a

a

Cambio look per Ilary Blasi dopo le vacanze estive: tornata dagli ultimi giorni di relax in Puglia, la conduttrice ha deciso di andare dal parrucchiere per un cambio radicale della sua chioma. I fan lo hanno definito un ritorno alle origini, visto che la showgirl ha deciso di passare dal biondo al castano chiaro.

La voce (pazzesca) che gela Mediaset: "Dove va Ilary Blasi", qui si ribalta tutto

Il suo cambio look è stato del tutto inaspettato, ma ha subito conquistato i fan, che hanno apprezzato la scelta di scurire un po' i capelli. Il castano chiaro da lei scelto a molti ha ricordato le primissime apparizioni televisive della showgirl. Ed è per questo che in molti lo hanno considerato come una sorta di ritorno al passato. "Sei bellissima", le hanno scritto su Instagram. Secondo qualcuno, inoltre, non è escluso che la sua decisione di cambiare colore di capelli sia in qualche modo legata anche alla somiglianza con l'attuale fidanzata del suo ex marito Francesco Totti, Noemi Bocchi.

Nei giorni scorsi, la Blasi si è dedicata totalmente a sua figlia Isabel, con cui ha fatto una gita al lunapark dell'Eur, per poi andare in un parco divertimento pieno di tappeti elastici e trampolini di lancio per divertirsi a più non posso con salti e capriole.