Gregoraci, il dettaglio misterioso sul figlio: "Ma quei segni sul collo?"

14 settembre 2023 a

a

a

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco affiatatissimi. La conduttrice e il figlio avuto da Flavio Briatore sono legatissimi e in totale sintonia. A dimostrarlo i tanti video sui social. Nell'ultimo, ad esempio, pubblicato su TikTok si vedono la Gregoraci e il figlio ballare con sottofondo una canzone di Paky, un rapper molto in voga tra gli adolescenti. Ai fan, tuttavia, non è sfuggito un dettaglio che hanno notato sul collo del ragazzo.

"Ma quei segni sotto al collo li ho notato solo io?", scrivono alcuni follower maliziosi. D'altronde il giovane ha solo 13 anni. "A che età dovrebbe averli? a 90 anni?", risponde un altro utente che prende le difese di Nathan Falco e chiude la polemica, invitando tutti a pensare a se stessi, senza giudicare o criticare. Intanto le foto che li ritraggono insieme, mamma e figlio, conquistano tutti.

"Ma siete uguali": mai vista la sorella della Gregoraci? Mozzafiato | Guarda

"Più guardo le vostre foto e più vedo quanto amore c'è nei vostri occhi", si legge tra i commenti. E, ancora: "Il tuo ragazzo è molto più bello di te". Insomma, oltre Elisabetta Gregoraci, i fan della conduttrice sembrano apprezzare anche suo figlio. D'altronde i due si assomigliano tantissimo, anche se Nathan Falco ha ancora tanto tempo per crescere.